La Vuelle subito corsara a Lecce Soffre domina spreca ma vince

(Di lunedì 30 settembre 2024) Hdl 78 Carpegna Prosciutto 86 HDL NARDO’: Woodson 27, Ebeling 14, Nikolic 3, Iannuzzi 13, Donadio 2, Mouaha 7, Flores ne, Stewart 8, Rapetti ne, Scarano ne, Thioune 2, Zugno 2. All. Dalmonte. CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO: Cornis ne, Maretto 11, Parrillo, Imbrò 3, De Laurentiis 9, King 20, Bucarelli 14, Lombardi 3, Zanotti 12, Ahmad 14. All. Sacripanti. Arbitri: Salustri, Rudellat e D’Amato. Parziali: 16-12, 27-45, 55-75. Tiri liberi: Nardò 9/13, Pesaro 9/11. Tiri da 3 punti: Nardò 11/27, Pesaro 15/35. Rimbalzi: Nardò 32, Pesaro 38. Assist: Nardò 7, Pesaro 18. Cominciarendo in trasferta è sempre un segnale per una squadra che vuole arrivare lontano. Ed è il dato più importante nel debutto in terra pugliese.