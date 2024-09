La semplicità salverà il mondo | le frasi più belle per non dimenticarlo

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 30 settembre 2024) Less is more. Tradotto: «Meno è meglio». Una frase attribuita all’architetto tedesco Ludwig Mies van de Rohe ma che, nel tempo, ha messo piede in tutti gli ambiti, dalla moda, al linguaggio fino allo stile di vita. Una vera e propria filosofia esistenziale, impregnata di minimalismo. L’invito a esistere puntando solo sull’essenziale ed eliminando tutto ciò che è superfluo. Esagerato. Eccessivo. In una parola: troppo. Vivere in modo semplice I grandi saggi lo sostengono da almeno due millenni. Da Epicuro a Socrate, fino a Buddha e ad Alda Merini, non si contano i pensatori che, nel corso del tempo, hanno valorizzato il concetto di. In ogni settore. Certo, per gran parte della storia umana la frugalità non è stata una scelta ma una necessità.