La rinascita della Pineta di Viareggio polmone verde da salvare

(Di lunedì 30 settembre 2024), 30 settembre 2024 – Complice anche la bella giornata di sole c’era tanta gente, commercianti e semplici cittadini, al primo incontro partecipativo promosso dall’assessore ai lavori pubblici Federico Pierucci per aprire un primo confronto con i tecnici comunali che stanno lavorando alla redazione del Piano Attuativo delle Pinete, strumento del regolamento urbanistico che ha lo scopo di fornire indicazioni sui temirigenerazione etutela delle Pinete per valorizzarle e rinnovarle come grande parco urbano. E questo primo incontro partecipativo si è svolto proprio indi ponente con ritrovo al laghetto dei cigni luogo simbolodi Ponente. L’incontro ha preso il via con una camminata all’interno, nel corsoquale tecnici e consulenti del Comune hanno illustrato alcuni dei principali temi oggettopianificazione.