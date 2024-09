La Lucchese cerca Futuro contro il Milan

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) In un girone senza stelle di prima grandezza, anche lapuò legittimamente ambire a rimanere in pianta stabile nella "top ten" di una classifica molto corta. Unico e indispensabile requisito: avere continuità. Metabolizzato il rocambolesco pareggiola Pianese, nel posticipo della settima giornata, la squadra di Gorgone ha la possibilità di scalare ulteriormente la classifica, pur nel rispetto del, una delle poche squadre del girone a prediligere soprattutto il gioco palla a terra. Una delle caratteristiche principali dellaè la sua vocazione offensiva, l’attaccare con più uomini, laterali compresi (Quirini e Antoni, non a caso già in gol), anche se, inevitabilmente, può prestare il fianco alle ripartenze avversarie, difficili poi da contrastare.