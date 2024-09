Kris Kristofferson | morto a 88 anni l’icona della musica country e attore di A Star Is Born

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 30 settembre 2024)tofferson:a 88di AIstofferson, cantante eicona, èall’età di 88, come ha confermato la sua famiglia domenica sera. La famiglia ditofferson ha annunciato la sua morte in una dichiarazione condivisa sull’account Instagram ufficiale deldel: “Siamo tutti così benedetti per il tempo trascorso con lui. Grazie per averlo amato per tutti questi, e quando vedrete un arcobaleno, sappiate che sta sorridendo a tutti noi”.tofferson, il cui impatto sullae su Hollywood è durato decenni, è noto nell’industriale soprattutto per aver scritto successi iconici come “Me and Bobby McGee”, “Sunday Mornin‘ Comin’ Down” e “Help Me Make It Through the Night”.