Joe Locke | 10 cose che forse non sai sull’attore

(Di lunedì 30 settembre 2024) Joe: 10chenon saiCon solo due titoli all’attivo, il giovane Joesi è imposto come uno degli interpreti più popolari e ricercati della sua generazione. Capace di comunicare una grande emotività ma in possesso anche di numerose altre sfumature,si sta piano piano costruendo una certa reputazione, trasmettendo buone aspettative per il suo futuro da interprete. Le serie e i film in cui ha recitato Joe1. Ha recitato in due celebri serie. Ad oggi, l’attore ha avuto modo di recitare in solo due prodotti seriali. Si tratta però di due titoli molto popolari appartenenti a piattaforme del calibro di Netflix e Disney+. Nel 2022 assume infatti il ruolo di Charlie Spring in (qui la recensione della seconda stagione), oggi giunta alla sua terza stagione.