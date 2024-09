Il nuovo ciclo di conferenze sui feudi del territorio aretino durante l’età moderna della Società storica aretina

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) Arezzo, 30 settembre 2024 – Martedì 1° ottobre con una relazione introduttiva di Stefano Calonaci prende avvio ildisuidel, organizzato dalla, con il patrocinio del Comune di Arezzo. L’incontro è in programma alle ore 17,30 all’Auditorium Ducci di via Cesalpino. Curato da Luca Berti, ilsi propone di indagare struttura, rilevanza e consistenza dell’istituto feudale nella Toscana, e in particolare nel, fino alla fine del Settecento, prima con i Medici, poi con gli Asburgo-Lorena subentrati nel 1737 nel governo del granducato.