I film da vedere al cinema a ottobre oltre a Joker | Folie à deux Megalopolis e Lonlegs

(Di lunedì 30 settembre 2024) Sarà unricchissimo didaal. Si parte e si finisce in bellezza. Si comincia con il ritorno di, questa volta in compagnia di Lady Gaga, e si conclude con The Substance e Longlegs (il primo è il body horror con Demi Moore che ha fatto impazzire Cannes, il secondo è l’horror con Nicolas Cage che ha fatto impazzire gli States). Ci sono anche Venom 3,di Francis Ford Coppola, Parthenope di Paolo Sorrentino e il ritorno in sala di capolavori come Shining, Quarto Potere di Orson Welles e Frankesntein Junior. I nuovidaal, dal 2Il nuovodi Todd Phillips con Joaquin Phoenix e Lady Gaga ha spiazzato un po’ tutti alla Mostra deldi Venezia. Non aspettatevi ildel 2019 che ha vinto il Leone d’Oro. Qui ci troviamo dalle parti del musical.