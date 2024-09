Harry va a Londra incontrerà re Carlo?

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di lunedì 30 settembre 2024) (Adnkronos) –arriverà oggi aper la cerimonia dei WellChild Awards. Riuscirà a rivedere ree magari a riconciliarsi con il padre? Se lo chiedono in molti, ma la risposta potrebbe essere ancora una volta negativa. Il duca di Sussex parteciperà in qualità di patrono e dovrebbe consegnare un premio, tenendo un L'articolova are? proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.