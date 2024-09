Harry Styles ha dimostrato di essere un fan dei colletti principeschi

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 30 settembre 2024) Quando seie sei stato acclamato come uno dei musicisti meglio vestiti del nostro tempo, le sfilate di moda sono un'attività piuttosto standard della domenica pomeriggio. Ma a differenza di altri personaggi famosi che fanno il giro completo, le apparizioni in prima fila dinon sono così comuni, il che le rende ancora più eclatanti. Durante il fine settimana è apparso alla Settimana della Moda di Parigi per la sfilata di Valentino, il che ha senso. Il nuovo direttore creativo Alessandro Michele è da tempo amico die questa è stata un'ulteriore dimostrazione di sostegno per un rapporto di lavoro che risale al 2015. E, da sempre manifesto della maglieria di alto livello,ha indossato un maglione arancione brillante di Valentino per combattere il freddo autunnale, ma sotto il cantante di Daylight ha servito un flex dal sapore elisabettiano.