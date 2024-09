Fuga dal campo largo fosca profezia di Mannheimer | che succede a sinistra

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 30 settembre 2024) Ilè ormaio undi battaglia o tuttalpiù unminato. Il gioco di veti e distinguo manda in frantumi l'ipotesi di una maxi-coalizione di centrosnistri che vada da Renzi e Calenda fino a Fratoianni e Bonelli passando, naturalmente, per Pd e Movimento 5 stelle. Renat, decano dei sondaggisti italiani, commenta lo stato di salute dell'opposizione nel corso della pumtata di lunedì 30 settembre de L'aria che tira, su La7. Cosa dicono i sondaggi? Ebbene, i "consensi elettorali in questo momento non sono mutati, nel senso che sia i 5 Stelle sia il Pd mantengono i loro voti mentre Renzi e Calenda vanno piuttosto male"; spiega. Un altro discorso quelle delle "prospettive".