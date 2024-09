Forcada risponde a Valentino Rossi | Un manipolatore pensa che Marquez sia nemico dei suoi allievi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 30 settembre 2024)aveva recentemente riacceso i riflettori sulla celeberrima faida con Marcche caratterizzò la parte finale del Mondiale MotoGP 2015 e che portò Jorge Lorenzo alla conquista del titolo iridato proprio davanti al Dottore. Il centauro di Tavullia ha accusatodi essere il “pilota più sporco” e ora nella discussione si è inserito anche Ramon, l’ex capotecnico di Lorenzo in Yamaha. Nel podcast Duralavita, ideato dal Campione del Mondo 2015,ha dichiarato: “è stato un, nel senso buono del termine, per tutta la sua carriera. Contro alcuni piloti è andata bene, contro altri meno bene. Ma alla fine è legale, non è vietato. Si può fare. Non si può dire nemmeno che abbia insultato. Nel 2015, però, sottovalutò il suo avversario. Ha commesso un errore. Gli era sempre andata bene, ma conè stato diverso.