Film e serie tv Netflix | le nuove uscite di oggi e del mese di ottobre

(Di lunedì 30 settembre 2024) Ecco le novità dideldi2024. Qui trovate, aggiornate giornalmente, tutte le ultime produzioni disponibili tratv,, documentari e speciali sulla piattaforma che ha rivoluzionato il modo di vedere la tv in tutto il mondo. Quando esce Squid Game 2 Intanto la piattaforma ha pubblicato il trailer e reso nota la data di pubblicazione della seconda stagione di Squid Game: 26 dicembre 2024. 1Making it in Marbella: Come vendere case da sogno Reality Gli agenti svedesi dell’agenzia immobiliare di lusso Homerun Brokers competono per le migliori proprietà di Marbella, la prestigiosa destinazione spagnola per le vacanze. Tim Dillon: This Is Your Country 47min Commedia In questo speciale unscripted, il comico Tim Dillon chiacchiera con gli americani comuni a proposito di criptovalute, OnlyFans e altri problemi scandalosi che devono affrontare.