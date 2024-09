E se vi dicessimo che sarà possibile avere una pelle che si autoripara? Sì grazie alle sperimentazioni sui robot

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 30 settembre 2024) Un team di scienziati giapponesi ha compiuto un importante passo avanti nella creazione dipiù realistici, sviluppando un voltoico ricoperto divivente e in grado di sorridere. La, coltivata in laboratorio e capace dirsi, rappresenta una novità nel campo della bioingegneria, aprendo la strada a futuriumanoidi bioibridi. Ilconvivente capace di sorridere ersi Il progetto, guidato dal professor Shoji Takeuchi presso il Biohybrid Systems Laboratory dell’Università di Tokyo, si concentra sull’uso divivente per rivestire partiiche. Attraverso un modello facciale 3D e speciali ancoraggi perforati che imitano la struttura dei legamenti umani, laè stata fissata con successo al volto del