Convalidato dal gip il fermo del 17enne che ha confessato di aver ucciso Maria Campai

(Di lunedì 30 settembre 2024) Il giudice per le indagini preliminari di Brescia haildelaccusato diper poi nasconderne il cade,, 42 anni, all’interno di un garage a Viadana, nel Mantovano. Il ragazzo ha risposto per un’ora e mezzo alle domande del magistrato nell’interrogatorio di garanzia. L’indagato è nel carcere minorile Beccaria di Milano dove si trova da venerdì scorso quando ha indicato ai carabinieri il luogo in cui aveva abbandonato il cade della donna. Della 42enne di Parma di cui si erano perse le tracce da una settimana ed era stata ritrovata morta nascosta nel giardino di una villetta abbandonata. La donna era arrivata da Parma fino a Viadana nella serata del 18 settembre. Alla sorella aveva detto die un appuntamento di lavoro, ma in realtà doveva incontrarsi con una persona che aveva conosciuto online.