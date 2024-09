Cinque anni due rinvii a giudizio vita compromessa anni di malessere | Angelica Schiatti contro la decisione di ammettere Morgan alla giustizia riparativa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Prima la notizia dell’ammissione dida parte del Tribunale di Lecco, poi la replica di: “I giornalisti la smettano di scrivere fandonie. Io non andrò in nessun centro antiviolenza perché io non sono un violento e non ho fatto violenza a nessuno. Io sono un centro antiviolenza”. Infatti uno dei punti dell’ammissioneprevede – oltre al processo – anchepossibilità della risoluzione del conflitto tra il cantautore e l’ex fidanzatacon un mediatore terzo, dopo un eventuale percorso terapeutico con degli specialisti effettuato dastesso.non ci sta e affida a Instagram un lungo sfogo: “Altri sei mesi nel congelatore e diventanosenza tutela. Nonper avere una sentenza (quella magari),per arrivare forse a una prima udienza.