Chewing gum day | in Italia ne mastichiamo almeno uno al giorno

(Di lunedì 30 settembre 2024) Roma, 30 settembre 2024 – Mentre nel resto del mondo l’appeal del prodotto sembra appannarsi, inil business delle gomme da masticare è più fiorente che mai: secondo un’indagine della società di ricerche Circana, nel 2023 le vendite digum nei supermercati e nei discount hanno superato i 210 milioni di euro di valore totale, pari al 27% del mercato cosiddetto ‘confectionery’ (gum e caramelle). A questi vanno poi aggiunti i ricavi dei pacchetti venduti in bar e simili. Queste e altre curiosità riguardanti la cosiddetta ‘gomma americana’ (le cui origini sono, più precisamente, messicane) sono state rese note oggi, in occasione delgum Day, giornata nata lo scorso anno e celebrata il 30 settembre per omaggiare il ‘non-cibo’ più apprezzato di sempre.