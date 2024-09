Champions League in tv orari partite 1-2 ottobre | dove vederle streaming programma Sky e Prime

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 30 settembre 2024) La seconda giornata delladi calcio bussa alle porte degli appassionati. Nella due giorni del 1°-2la massima competizione europea per club terrà banco nella nuova formula che tanta curiosità ha alimentato tra gli appassionati. 36 club prenderanno parte a una competizione a girone unico,ndo affrontare otto, giocando metà delle sfide in casa e metà in trasferta. Leotto compagini di questa fase si qualificheranno automaticamente agli ottavi di finale, mentre le squadre classificate dal 9° al 24° posto si sfideranno in spareggi a eliminazione diretta con gare d’andata e ritorno per riempire la griglia degli ottavi. Le squadre che si classificano dal 25° posto in giù saranno eliminate senza possibilità di accedere all’Europa