Auto precipita da cavalcavia morti un 24enne e una 21enne

(Di lunedì 30 settembre 2024) Altre due giovanissime vittime di un incidente stradale in Italia. Un ragazzo di 24 anni e una ragazza di 21 sononella notte tra domenica 29 e lunedì 30 settembre sulla Sp 236 alla periferia di Cassano delle Murge, vicino Bari.Leggi anche: Terribile incidente, muore un motociclista 28enne La dinamica dell’incidente Secondo quanto si è appreso finora, le vittime erano una coppia di fidanzati. L’mobile sulla quale viaggiavano sarebbe finita giù da unper cause che sono ancora in via di accertamento. L’impatto con l’asfalto sottostante è stato fortissimo e i due sonosul colpo. Sono comunque in corso le indagini dei carabinieri per stabilire l’esatta dinamica dei fatti. Il sindaco di Cassano fa inoltre sapere che le due vittime non erano originarie del paese, anche se al momento non sono ancora state rese note le loro generalità.