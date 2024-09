Atp Pechino 2024 Bu | Da junior Sinner mi distrusse in un’ora

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 30 settembre 2024) “Sono in semifinale, per cui sapevo che avrei preso uno di questo livello, quindi cercherò di godermi la partita. Ricordo che in una partitamiin appena, ma da allora sono passati tanti anni. So che il mio avversario sarà molto più forte, ma non vedevo l’ora di giocare contro il numero uno del mondo”. Così Bu Yunchaokete alla vigilia della partita che lo vede opposto a Janniknella semifinale dell’Atp di. Il tennista cinese ha eliminato avversari di altissimo livello, per ultimo Rublev: “Mi è piaciuta l’atmosfera, sono riuscito a godermi il campo e a mostrare il mio miglior tennis. Ero concentrato”. Atp, Bu: “Damiin” SportFace.