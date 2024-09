ATP di Pechino 2024 Sinner in campo oggi con Lehecka | per i quarti in attesa della risposta del TAS

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 30 settembre 2024), 30 settembre– Jannikcontro Jirineidi finale del torneo Atp di. Il numero 1 del mondo, detentore del titolo, affronta il ceco numero 37 del ranking nella sfida – in diretta tv e streaming – che assegna un posto in semifinale.cerca di scrollarsi di dosso le scorie del caso doping, con la richiesta di squalifica avanzata dalla Wada per il caso Clostebol, e prova a concentrarsi sul finale di stagione., quando giocanosaranno protagonisti del quarto e ultimo match sulLotus, dove il programma si apre con l’incontro femminile tra la bielorussa Aryna Sabalenka e la statunitense Ashlyn Krueger. A seguire tocca all’azzurra Jasmine Paolini contro la polacca Magda Linette. Quindi, altro match del torneo Wta tra Mirra Andreeva e Donna Vekic.