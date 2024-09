Assetto Corsa EVO scalda i motori

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di lunedì 30 settembre 2024) Il publisher 505 Games e lo sviluppatore KUNOS Simulazioni sono lieti di annunciare cheEVO, il nuovo capitolo dell’acclamata serie di simulatori di guida, uscirà per PC, in Accesso Anticipato su Steam, il 16 gennaio 2025.Come il suo predecessore,EVO includerà vetture di diverse classi che abbracciano anni di storia automobilistica. Dalle auto stradali alle classiche, dalle hypercar alle auto da, ogni veicolo sarà meticolosamente riprodotto attraverso l’avanzato sistema di KUNOS che ne simula le performance meccaniche, elettroniche e aerodinamiche, alzando ulteriormente l’asticella del realismo rispetto ad, una delle simulazioni di guida più popolari dell’ultimo decennio.EVO rappresenta un significativo balzo in avanti per l’universo di, offrendo un’esperienza di sim-racing notevolmente arricchita.