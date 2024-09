Addio a Kris Kristofferson leggenda della musica | l’ uomo rinascimentale aveva 88 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 30 settembre 2024)tofferson, unaamericana e un volto noto del cinema, è morto all’età di 88. La notizia è stata diffusa dalla sua famiglia, che ha comunicato che l’artista si è spento serenamente nella sua casa a Maui, Hawaii, circondato dai suoi cari. Nonostante non sia stata specificata la causamorte,tofferson soffriva di problemi di memoria già da tempo, una condizione cheiniziato a manifestarsi quandocirca 70tofferson è stato una figura poliedrica, spesso descritto come un vero “”. Era un atleta con un’anima poetica, un ex ufficiale dell’esercito e pilota di elicotteri, oltre che uno dei pochi americani a ottenere la prestigiosa borsa di studio Rhodes.