Ad agosto l’export extra Ue in calo su base annua

(Di lunedì 30 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Ad2024 l’Istat stima, per l’interscambio commerciale con i paesiUe27 , un aumento congiunturale contenuto per entrambi i flussi, più ampio per le esportazioni (+0,8%) rispetto alle importazioni (+0,3%).L’incremento sumensile delè dovuto alle maggiori vendite di beni di consumo durevoli (+12,7%) e non durevoli (+5,8%); diminuiscono, invece, le esportazioni di energia (-9%), beni strumentali (-2,8%) e beni intermedi (-2,5%). Dal lato dell’import, a esclusione di energia (-5,3%), si rilevano aumenti congiunturali diffusi di diversa intensità, il più ampio per beni intermedi (+4,7%).Nel trimestre giugno-2024, rispetto al precedente,diminuisce del 2,5%.