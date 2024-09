Tulsa King 2 Neal McDonough | Sylvester Stallone dovrà vedersela con un nuovo boss!

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 29 settembre 2024) Recitare controe diinsieme a Dana Delany, una carriera di villain per arrivare a Cal Thresher. L'intervista a, new entry di2. Su Paramount+. C'è unin città. Iniziamo così la nostra chiacchierata virtuale con, tra le new entry della seconda stagione di, la prima serie co-ideata ed interpretata da, in onda ogni domenica con unepisodio su Paramount+. All'attore, veterano della tv e del cinema, piace la definizione per Cal Thresher, il suo personaggio che insieme al Bill Bevilacqua di Frank Grillo arriva a rompere le uova nel paniere degli affari loschi del protagonista. "Penso sia un buon modo di riassumere il personaggio. Nella serie Dwight Manfredi traffica nell'industria della marijuana, come sappiamo, ma