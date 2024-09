Simona Ventura e l’amore per il marito Giovanni Terzi | dal primo incontro al matrimonio

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 29 settembre 2024)sono diventatie moglie il 6 luglio con uncelebrato al Grand Hotel Rimini, alla presenza di amici e vip davanti ai quali hanno coronato il loro sogno d’amore. I neosposi saranno ospiti della terza puntata di Domenica In, in onda oggi a partire dalle 14:00 su Raiuno, dove insieme alla conduttrice dl programma, Mara Venier ripercorreranno le emozioni della giornata del fatidico si. La showgirl di Chivasso ha incontrato per la prima voltaad una cena di amici comuni: in quell’occasione il giornalista aveva regalato alla conduttrice il suo ultimo libro con tanto di dedica. Quella sera il volto di Citofonare Raidue, reduce da una lunga storia, rimane colpita dall’uomo e dopo aver chiesto il numero ad un’amica decide di scrivergli.