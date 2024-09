Si torna in mare ora il porto è più sicuro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024) Dopo un mese e mezzo di fermo biologico, i pescatori deldi San Benedetto sono pronti are in. Questa notte, i motori dei pescherecci si riaccenderanno, per la ripresa delle attività in unreso più. Grazie al dragaggio effettuato nei mesi scorsi, il bacino portuale e il canale di ingresso sono stati riportati a livelli di piena navigabilità, superando le difficoltà che avevano costretto i pescherecci, fino a poco tempo fa, a utilizzare una sorta di senso unico alternato per via delle condizioni del fondale prima e dei lavori in corso poi. La ripresa delle attività di pesca sarà salutata dal vescovo Gianpiero Palmieri che si recherà al molo per salutare i marittimi insieme alla comandante della capitaneria di, Alessandra Di Maglio.