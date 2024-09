Serie C Ascoli è piena crisi Vis Pesaro in campo domani nel posticipo

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 29 settembre 2024) I bianconeri, nonostante il cambio del tecnico, escono a mani vuote con il Rimini al “Del Duca”, davanti ai propri tifosi. Vis inal “Benelli” col Perugia Vallesina, 29 settembre 2024 – L’era atteso dalla gara casalinga col Rimini, dopo l’esonero in settimana dell’ormai ex tecnico Massimo Carrera, sostituito con quello della Primavera Cristian Daniel Ledesma. In una gara che ha evidenziato nuovamente i problemi dell’, gli ospiti sono riusciti ad avere la meglio sui bianconeri, portando a casa 3 punti preziosissimi. Il nuovo tecnico bianconero Cristian Daniel Ledesma. Tanto il lavoro ancora da fare per lui (Foto FB profilo ufficialeCalcio) Gara che si apre con gli ospiti pericolosi prima con l’ex Samb Cernigoi al 5’, poi con Fiorini al 13’, che colpisce la traversa. Primo tempo che si chiude così, con un nulla di fatto.