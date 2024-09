Serie C 2024 25 | il Catania stende la capolista Monopoli si sblocca l’Avellino

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 29 settembre 2024) Grande spettacolo nei posticipi della domenica del girone C della/25. Cade la, che si ferma 1-0 al Massimino contro il: decide la rete ad inizio ripresa di Lunetta, che fa volare gli etnei a -1 dai pugliesi. Gara ricca di emozioni soprattutto nel finale, con diverse occasioni da entrambe le parti, tra cui l’incrocio dai pali colpito da Bruschi che poteva valere il gol del pari per i biancoverdi.dunque al secondo posto insieme ad un folto gruppo, a pari punti con Picerno e Benevento, impegnate domani, Trapani, Cerignola, e Sorrento. Tra Potenza e Crotone finisce in parità per 3-3. I primi minuti di partita vedono un Potenza propositivo, con la squadra impegnata in un buon pressing. La prima rete è però degli avversari.