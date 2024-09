Riforma delle pensioni la promessa del Governo all’Ue | italiani al lavoro per più anni

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 29 settembre 2024) Lache una parte delpromette fin dalla campagna elettorale potrebbe rivelarsi molto diversa da quanto glisi potevano aspettare. Nel nuovo Piano strutturale di bilancio presentato dal ministro Giancarlo Giorgetti infatti, non è indicato per il prossimo futuro un taglio dell’età pensionabile. Al contrario ilsi impegna ad adeguare i requisiti per andare in pensione all’età media della popolazione, sempre più alta anche a causa della crisinascite. In generale, sarà necessario che glivadano in pensione più tardi per rispettare gli impegni presi. L’unico dubbio è come raggiungere questo obiettivo.