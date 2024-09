Pecore sterminate Il pastore detective | Chi ha ucciso sapeva come fare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 29 settembre 2024) "Chi le haconosce lee le capre.ucciderle senza lasciare tracce e senza nuocere agli altri animali". È sempre più convinto che si sia trattato di un’azione voluta e mirata, non di un incidente, Mauro Farina, ildi 36 anni di Molteno che nelle notte tra sabato e domenica ha perso quasi 500 capi di bestiame sul monte Barro, morti probabilmente avvelenati, sebbene non si conosca ancora con quale sostanza e nemmeno con quali modalità. Al momento non sono state riscontrare tracce di sostanze tossiche, né nei terreni su cui le bestie stavano pascolando, né nelle falde acquifere o nei fontanili utilizzati per abbeverarsi. "Io credo sia stata sparsa qualche porcheria sull’erba per lee sulle foglie e le cortecce di alberi e arbusti per le capre, che non brucano a terra – spiega Mauro -.