Operazione sorpasso Cesena che occasione

(Di domenica 29 settembre 2024) Le due tifoserie sono gemellate, con un rapporto di amicizia che lega il popolote a quello mantovano da anni, corroborato da pagine di storia scritte insieme e bandiere di colori diversi sventolate all’unisono al centro del prato dell’Orogel Stadium. Ma oggi chi dalle 15 su quel campo ci andrà pronto a sudare, lo farà pensando soltanto a vincere, perché la sfida tra due neopromosse è di quelle che non si possono sbagliare. Soprattutto per chi, come il Cavalluccio, insegue con due punti di ritardo sugli avversari (10 contro 8) e per cercare ilpotrà contare anche sul corroborante apporto dell’aria di casa. "I lombardi sono un gruppo costruito sulla linea della continuità con l’organico che lo scorso anno ha fatto un capolavoro vincendo il campionato.