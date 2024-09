Olimpia esordio a Trieste Inizia la corsa scudetto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) Bentornato campionato. Così oggi a mezzogiorno scatta la stagione di Serie A dell’, fresca vincitrice in Supercoppa e campione d’Italia nelle ultime tre stagioni. L’obiettivo in Italia è sempre quello, il tricolore, riuscire a vincerlo per la quarta volta consecutiva sarebbe l’ennesima dimostrazione della predominanza dei biancorossi nella massima serie. Perre i biancorossi saranno ospiti al PalaRubini die già dal nome del palasport si intende che non sarà una gara come tutte le altre. La storia dell’è legata a doppio filo con la città giuliana, dai tempi della sua fondazione dove fu decisivo l’apporto della Pallacanestro Triestina di Milano ai tempi del dopoguerra, all’epopea legata a Cesare Rubini, fino al finire degli anni ‘90 con il trasferimento in toto nella città meneghina dell’allora Stefanel che riporto loa Milano nel 1996.