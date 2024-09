Netanyahu | Morte Nasrallah svolta storica cambierà equilibrio poteri

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) Anche Hezbollah, dopo Israele, conferma ladel suo leader, Hassan, ucciso nel raid di Tel Aviv sul suo quartier generale a Beirut. "Ladiè unanegli equilibri in Medio Oriente", ha affermato il premier dello Stato ebraicoche però ha messo in guardia: "Ci attendono giorni difficili". Nella notte i jet israeliani hanno nuovamente colpito obiettivi di Hezbollah nel territorio libanese. E sarebbero circa 1 milione gli sfollati a seguito degli attacchi israeliani in Libano da lunedì scorso. L'Iran è pronto a inviare truppe in Libano e la guida suprema Khamenei è stato portato in un luogo protetto. Il presidente Usa spinge per una tregua: "E' tempo per un cessate il fuoco", ha detto Joe Biden.