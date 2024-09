Napoli attacco importante ma attenti al Monza

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 29 settembre 2024)è il posticipo delle 20-45 del Maradona. Bruno Giordano e Roberto Sosa, detto El Pampa, hanno rilasciato dichiarazioni. Dalle loro parole traspare sicuramente entusiasmo e consapevolezza di una rosasoprattutto in. Il Pampa peò chiede di stare con i piedi per terra. Di seguito le parole dei due ex attaccanti azzurri., reparto offensivoper Giordano Bruno Giordano, ex attaccante tra le altre del, ha parlato a Teleclubitalia a margine dell’inaugurazione della statua dedicata a Diego Armando Maradona a Casalnuovo: “Il reparto offensivo del, di qualità e quantità. Soprattutto avendo soltanto il campionato, penso che ilquest’anno può giocare per il titolo. Può arrivare prima come terza, ma sicuramente non vedremo la squadra della passata stagione.