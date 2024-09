Medio Oriente la guerra e il dolore di tutti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 29 settembre 2024) Secondo la rete saudita Al-Arabiya, Muhammad Hussein Sarur, il comandante dell'unità aerea di Hezbollah ucciso dall'esercito israeliano con un attacco mirato a Beirut, era tornato in Libano dallo Yemen solo tre giorni fa, dopo aver comandato i lanci missilistici degli Houthi. La rete ha pubblicato un documento del 2016 in cui Sarur viene mostrato mentre istruisce il gruppo filoiraniano yemenita su come attaccare l'Arabia Saudita. Al-Hadath, media saudita, ha pubblicato in precedenza foto di lui mentre addestrava gli Houthi a Sanaa, la capitale dello Yemen. Netanyahu non vuole concedere la tregua richiesta da Usa e Francia, all’attacco di Hezbollah. Ognuno in cuor proprio in queste ore si sta chiedendo se fa bene o se fa male. E quando si vedono le immagini dei civili morti sicuramente la risposta verte più sul “fa male”.