Lotta al virus sinciziale via all’immunizzazione Anticorpi monoclonali per seimila bambini

(Di domenica 29 settembre 2024) Firenze, 29 settembre 2024 – Si prepara a partire (salvo sorprese), la campagna di immunizzazione dalrespiratorio(Vrs). Il via dovrebbe essere all’inizio di novembre (la campagna è finanziata dalla Regione con 3 milioni di euro), anche se le problematiche registrate negli ultimi mesi sulla classificazione e produzione del farmaco non permettono ancora di indicare una data precisa. Ne abbiamo parlato con il dottor Valdo Flori, presidente onorario della Fimp Toscana, la federazione regionale dei pediatri. Come funzionerà la campagna? “Innanzitutto una premessa: non si tratta di un vaccino ma di un nuovo anticorpo monoclonale che ha dimostrato un’efficacia elevata, con una riduzione di oltre l’80% dei ricoveri.