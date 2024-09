Legnago-Pineto oggi in tv | data orario e diretta streaming Serie C 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 29 settembre 2024) Ecco informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match dello stadio Mario Sandrini valevole per la settima giornata del campionato italiano di. La formazione padrona di casa sta disputando una stagione ampiamente al di sotto delle aspettative, avendo incamerato solo sconfitte, su tutte l’ultima per 8-0 contro la Ternana., come seguire il match La compagine abruzzese, dal suo canto, vuole portare a casa dei punti contro una squadra in difficoltà per allontanarsi dalla zona pericolosa della classifica del girone B. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 29 settembre alle ore 14:00 e sarà trasmessa insu Sky Sport 253. Sportface.it seguirà l’evento ine fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida.