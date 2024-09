L’Arezzo cede alla Ternana | sconfitta per 2-1 ma rimonta sfiorata

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di domenica 29 settembre 2024) Il primo gollo subisce quando l’arbitro non ha ancora tolto il fischietto di bocca dopo aver dato iniziopartita. Sono infatti passati solo 20 secondi quando Cicerelli allunga sulla fascia destra e mette un cross basso in area. La difesa amaranto si fa trovare impreparata, ed è un gioco da ragazzi per Cianci appoggiare la pin rete.subisce il colpo iniziale e si trova a dover affrontare una gara completamente diversa da come era stata preparata. La squadra di Troise prova a reagire, ma i tentativi risultano sterili e poco incisivi. Lasi dimostra più compatta, veloce e precisa nei passaggi. Favorita dal vantaggio iniziale, la squadra umbra appare comunque di una levatura superiore, in linea con i diversi obiettivi delle due compagini: tornare in Serie B per la, migliorare l’ottavo posto per