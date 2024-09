Il robot selvaggio l’intervista a Lupita Nyong’o | Il film è un classico senza tempo

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 29 settembre 2024)Nyong'o doppia Roz nel nuovo capolavoro animato di casa DreamWorks, unche ha il sapore del grandee che ha tutte le carte in regola per segnare l'immaginario popolare e accompagnare il pubblico per generazioni. "Il migliorDreamworks Animation di sempre." La tocca piano il trailer de Il, ma saremmo ingiusti se non ci prodigassimo per confermare questa dichiarazione così forte e decisa, perché ildiretto da Chris Sanders è in effetti un titolo di assoluto valore in grado di divertire ed emozionare il pubblico. È unper il quale Universal Pictures ha previsto un cammino ragionato nelle sale, con anteprime mirate il 29 settembre e il 6 ottobre per anticipare e preparare il campo all'uscita regolare del 10. Una scelta intelligente per permettere al pubblico di scoprire il titolo,