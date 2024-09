Il contismo per niente filosoficamente antitetico alla Grande Bellezza la Gazzetta risponde al Napolista

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 29 settembre 2024) Il “” per, laalVigilia di Napoli-Monza e Antonio Giordano sulladello Sport analizza il mese e mezzo di cura Conte ealsulla fine della(fine da noi celebrata). Scrive Antonio Giordano In un mese e mezzo ricco di accadimenti, Conte è uscito dai luoghi comuni, ha rimosso il cosiddetto «feticcio» del 3-4-2-1, s’è adeguatovocazione di un Napoli che ha tante anime e che però ha dimostrato di privilegiare quella che l’ha accompagnato nell’ultimo decennio o giù di lì: avendo percorso vari sentieri tattici, e potendosi permettere di starsene in laboratorio ad elaborare formule alternative, con la Juventus ha buttato via il suo decennale status e si è riappropriato delle proprie certezze d’inizio carriera.