Firenze viaggio nel libro di Folco Terzani con l’installazione immersiva di Elio Germano

(Di domenica 29 settembre 2024), 29 settembre 2024 – ‘A piedi nudi sulla terra’ trasporta fisicamente il pubblico in una dimensione altra. Questa installazionee sensoriale partendo infatti dall’omonimodi, è capace di condurre il pubblico all’interno di uno spazio ispirato alla grotta del Sadhu indiano, attorno al fuoco sacro chiamato Dhuni, in ascolto della storia del Sadhu/Baba Cesare del suo personale percorso, interpretato dain una ricostruzione sonora già edita come audio. La vita di un uomo occidentale che inseguendo il piacere scopre la rinuncia. Una vita straordinaria, una ricerca controcorrente mentre tutto il mondo è mosso del desiderio del sempre più.