Ecco la motorinata da Firenze migliaia di scooter in viaggio verso Empoli per il derby dell’Arno

(Di domenica 29 settembre 2024), 29 settembre 2024 – Tradizioni che si ripetono. La “” per ilè partita. Centinaia – circa mille il numero complessivo – di tifosi della Fiorentina hanno invaso questo pomeriggio in motorino le vie e le strade di. Destinazione lo stadio Castellani di. Clacson a tutto volume, sciarpe, bandiere. Il corteo degliorganizzato dalla Curva Fiesole è partito dalla Coop di Ponte a Greve intorno alle 16. Un pittoresco serpentone che si è snodato lungo i circa 30 chilometri che separanoda. Non è la prima volta che succede. Ma per risalire all’ultima bisogna tornare parecchi anni indietro nel tempo. La primac’è stata nel 1986, la seconda nel 1998. Giornate rimaste scolpite nel cuore e nella mente di chi ha partecipato.