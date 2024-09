Disconnessi per un giorno Buona idea di partenza ma si educhi al digitale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 29 settembre 2024) Pisa, 29 settembre 2024 – Undell’anno allaone da internet, dai social e dalla tecnologia in generale. Una proposta approvata in Consiglio regionale che potrebbe diventare realtà. Al netto della fattibilità di “spegnere” per uninternet, il professor Giuseppe Anastasi, ordinario del dipartimento di ingegneria dell’informazione e delegato per la transizionedell’Università di Pisa, ritiene che l’possa essere un buon modo per “comprendere meglio rischi e benefici di un mondo estremamente sfaccettato che cambia continuamente”. C’è necessità di disconnettersi? “C’è necessità di capire. Gli smartphone creano dipendenza, è ormai accertato, e statisticamente le persone passano in media circa 5 ore alal telefono: considerato che si dorme circa 8 ore, si tratta di un terzo della vita attiva.