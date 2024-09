Difesa colabrodo | il Mantova affonda a Cesena

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024), 29 settembre 2024 – Ilincappa in una giornata da dimenticare in fretta (soprattutto sul fronte difensivo) e si arrende al. Al “Manuzzi” la strada si mette subito in salita per la squadra di Possanzini, che offre il fianco alle conclusioni dei romagnoli e non riesce più a rialzare la testa, incappando nella partita più difficile di questa prima parte del torneo cadetto. I biancorossi devono fare ancora una volta i conti con un errore che in avvio rovina i piani della compagine virgiliana. Corre il 5’ quando Festa pasticcia in malo modo su un pallone che Kargbo fa suo e serve a Shpendi per il più comodo dei gol a porta vuota. Una partenza shock per gli ospiti, che tentano di reagire e si spingono in avanti. Così facendo, però, concedono spazi invitanti alle ripartenze dei bianconeri, che si dimostrano efficaci e pungenti.