Cosa mangiano i Reali Inglesi? La cucina e la corona ne svela i segreti

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di domenica 29 settembre 2024) Life&People.it «Would you like some more honey, Her Majesty?» chiede tutte le mattine l’addetto al royal breakfast a Camilla Parker Bowles, la regina consorte che d’inverno mangia porridge ogni giorno insaporito con il miele delle arnie di Ray Mill. Una delle ricette preferite dal Re Carlo d’Inghilterra è invece The Cheesy Baked Eggs, un tortino di spinaci, pomodori e uova, ricoperto da abbondante formaggio filato. Alla Regina Elisabetta non piaceva la pasta, mentre la Regina Vittoria era patita di torte, frutta e dolci. Giorgio V preferiva il curry su ogni piatto, mentre Edoardo VII amava il roastbeef e lo stufato irlandese. Questi e altrisono custoditi nel libro appena pubblicato da Guido Tommasi Editore “Lae la”: un volume che racconta le ricette preferite dai sovrani che si sono succeduti sul trono inglese dal secolo scorso a oggi.