Verdiana imita Celine Dion a Tale e Quale Show 2024 ed è trionfo | Video Rai

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di sabato 28 settembre 2024) Questa sera durante la seconda puntata di, noto programma del venerdì sera condotto da Carlo Conti in prima serata su Rai Uno, la concorrenteha scelto di esibirsi rigorosamente dal vivondo la grande, ildalla Rai Tra i concorrenti che si sono esibiti ha spiccato l’esibizione diche hato la grandissima. L’esibizione è stata molto apprezzata dal pubblico in studio. La concorrente si è infatti cimentata nell’ eseguire un brano di una delle artiste più apprezzate al mondo.ha messo in atto una performance che ha stupito il pubblico per la somiglianza vocale e l’intensità dell’interpretazione.