Uomo di 77 anni trovato morto nei boschi di Castel del Piano

(Di sabato 28 settembre 2024)DEL– Il 118 della Asl Toscana Sud Est è stato attivato poco prima delle 14 adel, in località Pian dei Renai, in provincia di Grossero, per la ricerca di una persona. Sul posto sono arrivate l’auto medica di Abbadia San Salvatore, la Misericordia di Cinigiano, le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e il Soccorso Alpino. L’, di 77, è statonel bosco, dai vigili del fuoco, purtroppo deceduto. In seguito sono iniziate le operazioni per provvedere allo spostamento e al trasporto della salma.