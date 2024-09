United Rugby Championship | le Zebre danno spettacolo! Battuto il Munster

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 28 settembre 2024) Si è appena concluso il match valevole per la seconda giornata dell’e sul prato del Lanfranchi di Parma sono scese leParma e il. Sfida durissima per la franchigia federale contro la forte squadra irlandese. Ecco come è andata. Avvio tutto di marca, che nei primi minuti domina il possesso, ma non concretizza. Difende con ordine la squadra di Brunello, senza permettere mai agli irlandesi di essere pericolosi. Primo buon possesso per leParma dopo 10 minuti e fallo degli ospiti e Montemauri dalla piazzola mette i primi punti per il 3-0. Al 16’ altro fallo ospite, ma questa volta oltre la metà campo e Trulla non trova i pali dalla lunghissima distanza. Al 19’ perde troppo tempo Fusco prima di usare il pallone e mischia per ilsui 5 metri e arriva la meta di Coombes per il 3-7.