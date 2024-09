Traffico Roma del 28-09-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 28 settembre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità per trovati all’ascolto in programma all’EUR fino a domani Buon compleanno Boing il canale televisivo per bambini evento con protagonisti giochi sorprese attività per bambini che festeggia i primi 20 anni che la viabilità con chiusura temporanea di viale Europa tratto da viale lupini a viale Pasteur devi a te le linee bus 31 771 780 e 788 appuntamento con lo street food in via dei Castani a Centocelle fino alla mezzanotte di domani chiusa la strada che va da Piazza dei Mirti a via degli Aceri con deviazione delle linee bus di zona secondo appuntamento questa sera al Circo Massimo con il concerto di David Gilmour un mega evento che comporta i consueti cambiamenti alla viabilità e al trasporto pubblico locale divieti di transito in via dei Cerchi tra piazza di Porta Capena e via di Sante e l’area di ...